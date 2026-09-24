مشروبات الطاقة والقلب.. احذر الإفراط واعرف كمية الكافيين

أصبحت مشروبات الطاقة من المنتجات التي يقبل عليها بعض الأشخاص بهدف زيادة النشاط والتركيز، إلا أن الإفراط في تناولها قد يسبب أضرارًا صحية، خاصة مع احتوائها على نسب مرتفعة من الكافيين والسكر.

وحذر الدكتور عادل الإتربي، أستاذ أمراض القلب، من الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، موضحًا أن الكميات الكبيرة من الكافيين يمكن أن تؤثر على ضغط الدم وضربات القلب، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية مرتبطة بالقلب أو ضغط الدم.

وأوضح أستاذ أمراض القلب أن كمية الكافيين التي يمكن للجسم تحملها تختلف من شخص إلى آخر، ولذلك فإن تناول كميات كبيرة من مشروبات الطاقة لا يمكن اعتباره آمنًا لجميع الأشخاص، مشددًا على ضرورة الانتباه إلى كمية الكافيين الموجودة في كل عبوة.

ما كمية الكافيين المسموح بها؟

قال الدكتور عادل الإتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، إن الكافيين المسموح به عالميًا للشخص العادي يبلغ نحو 200 مليجرام، ويمكن أن يصل إلى 400 مليجرام دون ظهور مشكلات لدى بعض الأشخاص.

وأوضح أن هذا الأمر يختلف من شخص إلى آخر، إذ تختلف استجابة الجسم للكافيين، وبالتالي فإن الكمية التي قد لا تسبب مشكلة لشخص ما يمكن أن تؤدي إلى أعراض أو مشكلات لدى شخص آخر.

وأشار إلى أن بعض مشروبات الطاقة تحتوي العبوة الواحدة منها على نحو 80 مليجرامًا من الكافيين، بينما تحتوي أنواع أخرى على نحو 300 مليجرام في العبوة الواحدة، وهي كمية كبيرة من الكافيين.

عبوة أو اثنتان يوميًا قد تكون مشكلة

أوضح أستاذ أمراض القلب أن تناول عبوة أو اثنتين يوميًا من مشروبات الطاقة التي تحتوي على نحو 80 مليجرامًا من الكافيين قد يمثل مشكلة، خاصة مع الاستمرار في تناولها بصورة متكررة.

وتزداد الخطورة مع الأنواع التي تحتوي على كميات أكبر من الكافيين، إذ قد تصل بعض العبوات إلى نحو 300 مليجرام من الكافيين، وهي كمية مرتفعة مقارنة بالأنواع التي تحتوي على 80 مليجرامًا فقط.

ولذلك فإن معرفة كمية الكافيين الموجودة في العبوة تعد أمرًا مهمًا قبل تناول مشروبات الطاقة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون في الوقت نفسه مصادر أخرى للكافيين.

ماذا يحدث عند الإفراط في مشروبات الطاقة؟

حذر الدكتور عادل الإتربي من الإفراط الشديد في تناول مشروبات الطاقة، مشيرًا إلى أن تناول 4 أو 5 عبوات قد يعرض الشخص لمشكلات صحية متعددة.

وأوضح أن الكافيين يمكن أن يؤثر على ضغط الدم، كما يزيد إنتاج الأدرينالين، وهو ما يؤدي إلى زيادة ضربات القلب.

وقد تكون هذه الزيادة في ضربات القلب مؤقتة لدى بعض الأشخاص، بينما يمكن أن تكون مستمرة وتسبب مشكلات لدى آخرين، وهو ما يجعل الإفراط في تناول مصادر الكافيين أمرًا يحتاج إلى الحذر.

الكافيين وضغط الدم

أشار أستاذ أمراض القلب إلى أن أكثر من 37 دراسة عالمية أظهرت أن الكافيين يزيد ضغط الدم، كما يؤدي إلى زيادة إنتاج الأدرينالين.

وتأتي هذه التأثيرات ضمن الأسباب التي تجعل الإفراط في تناول مشروبات الطاقة غير مناسب، خاصة للأشخاص الذين لديهم مشكلات مرتبطة بضغط الدم أو القلب.

ولا تعني هذه التأثيرات أن جميع الأشخاص سيعانون من المشكلة نفسها عند تناول الكافيين، إذ تختلف استجابة الجسم من شخص إلى آخر، وهو ما أكده الدكتور عادل الإتربي خلال حديثه.

تحذير لمرضى القلب والضغط

وجه أستاذ أمراض القلب تحذيرًا خاصًا للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في ضغط الدم أو أمراض القلب، مؤكدًا ضرورة الحذر من تناول مشروبات الطاقة.

وأشار إلى وجود تحذيرات على بعض عبوات مشروبات الطاقة من تناولها بالنسبة لمرضى القلب، وهو ما يعكس أهمية الانتباه إلى التحذيرات الموجودة على المنتجات وعدم التعامل مع مشروبات الطاقة باعتبارها مشروبات عادية يمكن تناولها دون حساب للكميات.

وتزداد أهمية هذه التحذيرات لدى الأشخاص الذين لديهم أمراض أو مشكلات صحية مرتبطة بالقلب وضغط الدم، خاصة مع تناول كميات كبيرة من الكافيين.

هل القهوة أفضل من مشروبات الطاقة؟

وفي المقابل، أوضح الدكتور عادل الإتربي أن فنجان القهوة التركي يحتوي على نحو 60 مليجرامًا من الكافيين.

وأضاف أن تناول فنجانين من القهوة يوميًا يعني الحصول على نحو 120 مليجرامًا من الكافيين، وهي كمية أقل من بعض مشروبات الطاقة التي تحتوي العبوة الواحدة منها على نحو 300 مليجرام من الكافيين.

وأشار إلى أن الدراسات أثبتت وجود فوائد للقهوة في التركيز، إلى جانب ارتباط تناولها بتقليل نسبة الإصابة بالزهايمر.

ومع ذلك، أكد أن تناول أي شيء بكميات كبيرة قد يكون له تأثير سلبي، وهو ما يعني أن الاعتدال يظل عاملًا مهمًا عند التعامل مع المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

لماذا تختلف استجابة الأشخاص للكافيين؟

أوضح أستاذ أمراض القلب أن استجابة الجسم للكافيين تختلف من شخص إلى آخر، وهو ما أكدته الجمعية الأمريكية لأمراض القلب.

وأشار إلى أن شخصًا قد يتعرض لمشكلات عند تناول 200 مليجرام من الكافيين، بينما قد لا يتعرض شخص آخر لمشكلات عند تناول 400 مليجرام.

وهذا الاختلاف يعني أن تحديد كمية الكافيين لا يعتمد فقط على الرقم الموجود على العبوة، وإنما يرتبط كذلك بمدى استجابة الجسم لهذه المادة.

ولذلك فإن تناول كميات كبيرة من مشروبات الطاقة بهدف زيادة النشاط أو التركيز قد لا يكون مناسبًا لجميع الأشخاص، خاصة إذا كان الشخص يحصل على الكافيين أيضًا من القهوة أو غيرها من المشروبات.

مشروبات الطاقة ليست مصدر الكافيين الوحيد

لا يحصل الإنسان على الكافيين من مشروبات الطاقة فقط، وإنما يمكن أن يأتي أيضًا من القهوة وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

وهنا تظهر أهمية الانتباه إلى إجمالي الكمية التي يتم تناولها على مدار اليوم، وليس فقط كمية الكافيين الموجودة في مشروب واحد.

فالشخص الذي يتناول مشروب طاقة يحتوي على نسبة مرتفعة من الكافيين، ثم يتناول عدة أكواب من القهوة خلال اليوم، قد يحصل على كمية أكبر من الكافيين مقارنة بما يتوقعه.