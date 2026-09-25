وتريات الإسكندرية تفتتح موسمها الفني بالموسيقى الدرامية المصرية في سيد درويش

تستهل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل الموسم الفني الجديد 2026 - 2027 لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تحت إشراف المدير الفني ورائد الأوركسترا الدكتورة نيفين المحمودي والذى يحمل الرقم 23، بحفل يقوده المايسترو أحمد عاطف وذلك في الثامنة مساء الاحد 27 سبتمبر على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”.

تفاصيل الحفل:

يتضمن البرنامج كوكبة من مؤلفات الموسيقى الدرامية التي تم توظيفها في عدد من المسلسلات والأفلام السينمائية المصرية الشهيرة منها بائعة الجرائد، بطل من ورق، شمس الزناتي، عائلة زيزي، خلى بالك من عقلك، صاحب الجلالة، دعاء الكروان، كراكون في الشارع، امبراطورية م، البخيل وانا، غرام في الكرنك، أحلى الأوقات، في محطة مصر، المشبوه، عسل اسود وغيرها .

يأتي الحفل تأكيداً على رسالة وزارة الثقافة ودار الأوبرا الهادفة إلى تقديم مختلف ألوان الإبداع الموسيقي، وإثراء المشهد الثقافي بفعاليات فنية متنوعة للإسهام في تطوير الوجدان وترسيخ الهوية المصرية والعربية.