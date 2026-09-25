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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمير رمسيس يشيد بالقصة الكاملة .. تفاصيل

ما لم يحك عن بني مزار
ما لم يحك عن بني مزار
أحمد البهى

اشاد المخرج أمير رمسيس، عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بمسلسل القصة الكاملة

وقال أمير رمسيس: الجزء الثاني من القصة الكاملة ما لم يحك عن بني مزار تواصل النجاح .. أذكى ما فيها أنها تتخلص من أكثر عادة تقتل المسلسلات و السينما في مصر .. إنك تفكر في فلان و تفصل عليه قصة .

وتابع أمير رمسيس: القصة هنا هي البطل الأول مع إيجاد ممثلين هائلين في أدوارهم كفراج في القصة الأولى .. مجهود رائع هنا من أحمد نادر جلال .. و ممثل رائع اكشتفته بوجه جديد اتمنى أن لا يقوم المنتجين بوأد موهبته بحصرها في الكوميدي : ميشيل ميلاد ، تحية لمجدي الهواوي، على التفكير خارج الصندوق. 

منشور أمير رمسيس 

 

تفاصيل العمل: 

وتضم حكاية  "ما لم يحكي عن بني مزار" كوكبة من النجوم، من بينهم أحمد عبد الوهاب، وميشيل ميلاد، وأحمد عبد الحميد، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول، وعزت زين، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين الذين يشكلون باقة متنوعة تضفي ثراءً على أحداث العمل. 

كما تشهد القصة مشاركة خاصة للنجم خالد الصاوي كضيف شرف، ما يضيف قيمة فنية كبيرة ويزيد من ترقب الجمهور.

وتدور أحداث "حكاية بني مزار" في إطار درامي مشوق، يُسلط الضوء على قصص إنسانية متشابكة مستوحاة من بيئة مصرية أصيلة، حيث يتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية في قالب درامي مليء بالتفاصيل والدراما الإنسانية.

المخرج أمير رمسيس أمير رمسيس مسلسل القصة الكاملة القصة الكاملة لم يحك عن بني مزار

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