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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

" ما لم يحكي عن بني مزار" في قائمة الأعلي مشاهدة بمصر .. تفاصيل

ما لم يحكي عن بني مزار
ما لم يحكي عن بني مزار
أحمد البهى

تمكنت الحكاية الثانية من مسلسل «القصة الكاملة»، والتي تحمل اسم «ما لم يُحكَ عن بني مزار»، من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة شاهد.

واحتلت حكاية «ما لم يُحكَ عن بني مزار» المركز الثاني من أصل 10 مراكز للأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، بعد طرحها بأقل من 24 ساعة.


 

تفاصيل العمل: 

ويضم مسلسل "ما لم يحكي عن بني مزار" كوكبة من النجوم، من بينهم أحمد عبد الوهاب، وميشيل ميلاد، وأحمد عبد الحميد، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول، وعزت زين، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين الذين يشكلون باقة متنوعة تضفي ثراءً على أحداث العمل. 

كما يشهد المسلسل مشاركة خاصة للنجم خالد الصاوي كضيف شرف، ما يضيف قيمة فنية كبيرة ويزيد من ترقب الجمهور.

وتدور أحداث "حكايات بني مزار" في إطار درامي مشوق، يُسلط الضوء على قصص إنسانية متشابكة مستوحاة من بيئة مصرية أصيلة، حيث يتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية في قالب درامي مليء بالتفاصيل والدراما الإنسانية.

مسلسل القصة الكاملة القصة الكاملة ما لم يحكي عن بني مزار منصة شاهد أحمد عبد الوهاب

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