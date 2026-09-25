المتر سمير أفضل عمل كوميدي ولا ترد ولا تستبدل بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

حصد مسلسل «لا ترد ولا تستبدل» جائزة أفضل مسلسل اجتماعي ضمن الدورة الـ26 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس.

بينما ا فاز مسلسل «المتر سمير» بجائزة أفضل مسلسل كوميدي من المهرجان ذاته.

مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني، دينا الشربيني، صدقي صخر، دينا الشربيني، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مريم أبو عوف .

أبطال مسلسل المتر سمير

اما مسلسل المتر سمير فشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم كريم محمود عبدالعزيز، ناهد السباعي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، محمد عبدالرحمن، وإسلام إبراهيم، المسلسل من تأليف ممدوح متولي، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.