بسبب فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة على صفحتها.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.