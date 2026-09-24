نبيل فهمي يلتقي المسؤول الأممي عن منع جرائم الإبادة الجماعية

التقى نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع تشالوكا بياني، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وتناول الأمين العام خلال المقابلة التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما قطاع غزة، وضرورة التصدي لما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات على الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد فهمي على ضرورة التحرك الدولي الفاعل لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وحماية المدنيين الفلسطينيين منها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب.

وأكد الأمين العام أهمية اضطلاع الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بمسؤولياتها في مواجهة خطورة الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتحرك في الوقت المناسب لمنع تفاقمها، مشدداً على أهمية الدور الذي يضطلع به مكتب المستشار الخاص في رصد هذه الانتهاكات والتحذير من مخاطرها.