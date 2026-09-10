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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكريمًا لمسيرة العطاء.. محافظ الوادي الجديد تشهد حفل تقاعد مدير الإدارة المالية بالمحافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

في لمسةٍ تعكس معاني الوفاء والتقدير، شهدت  حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، حفل التكريم الذي نظمته المديرية المالية للأستاذة راقية حبكي مدير عام الإدارة المالية بالمحافظة؛ بمناسبة بلوغها السن القانونية للتقاعد، وذلك بحضور لفيفٌ من القيادات التنفيذية.

وأشادت المحافظ، خلال كلمتها، بالجهود المبذولة خلال فترة عملها، مثمنةً دورها في تطوير منظومة العمل المالي بالمحافظة وحسن إدارة الملفات، كما قدمت لها درع المحافظة تقديرًا لإخلاصها وتفانيها، وتجسيدًا لقيم العرفان بالجميل لمن أخلصوا في أداء الأمانة والواجب، مُعرِبةً عن خالص تمنياتها لها بدوام التوفيق في حياتها المقبلة.

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