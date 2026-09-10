قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الـ30 ألف جنيه دي "حالات خاصة".. المهندسين ترد على مدبولي: رواتبنا بين 9 آلاف في الحكومة و11 ألفا بالقطاع الخاص
رئيس البرلمان العربي: التوغلات الإسرائيلية المتكررة انتهاك صارخ لسيادة سوريا
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بإصابتها في حادث مرورى بمدينة نصر
في ختام معرض العلمين.. إقبال متواصل على جناح «القابضة للمطارات» .. صور
الساعة 12 هترجع 11 مساء.. انتهاء التوقيت الصيفي يوم خميس رسميًا
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
إيران تشعل الإنذار في تل أبيب.. الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تناقش خطر التصعيد
رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى في الشروق
مصر للطيران: نطمح لزيادة حجم أسطول الشركة ليصل إلى 200 طائرة بحلول 2035
سقوط عموتة.. الأهلي يخسر وديا أمام أهلي بني غازي بهدف نظيف
أنامل مبدعة.. سفارة فلسطين تنظم معرضا فنيا للأطفال القادمين من غزة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة “نزلة السمان”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لو فقدت شغلك.. هل يحق لك صرف معاش قبل سن التقاعد؟>> القانون يوضح

المعاشات
المعاشات
عبد الرحمن سرحان

يتساءل كثير من العاملين عن مصير حقوقهم التأمينية بعد انتهاء العمل أو فقدان الوظيفة قبل بلوغ سن التقاعد، وهل يمكن في هذه الحالة الحصول على معاش مبكر بدلًا من الانتظار حتى بلوغ سن الشيخوخة.

والحقيقة أن فقدان الوظيفة وحده لا يمنح المؤمن عليه الحق في صرف معاش مبكر، إذ وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 شروطًا محددة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الشيخوخة.

هل فقدان الوظيفة يعني صرف معاش مبكر؟

لمجرد انتهاء الخدمة أو فقدان العمل لا يكفي لاستحقاق المعاش المبكر، فوفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يشترط لاستحقاق المعاش المبكر توافر مجموعة من الضوابط التأمينية مجتمعة، وعلى رأسها توافر مدة اشتراك تأميني فعلية تمنح المؤمن عليه معاشًا وفق النسب والحدود التي حددها القانون.

ونظام المعاش المبكر مستمر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأن استحقاقه يتطلب توافر الشروط القانونية، وليس مجرد انتهاء علاقة العمل.

ما شروط المعاش المبكر؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط لاستحقاق المعاش المبكر، من بينها أن تتوافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن الحد الأدنى المقرر قانونًا.

كما اشترط القانون توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 300 شهر، وفقًا للقواعد المقررة للمعاش المبكر بعد مرور المدة المحددة لتطبيق القانون.

ماذا يحدث إذا فقد العامل وظيفته ولم يستحق معاشًا؟

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر شروط استحقاق المعاش، فلا يعني ذلك ضياع الأموال التي سددها في التأمينات.

ونصت المادة 26 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، وعدم توافر شروط استحقاق المعاش، فإنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك في الحالات التي حددها القانون.

ويُحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، وفقًا لما نص عليه القانون.

هل يمكن صرف المعاش قبل سن التقاعد بسبب العجز؟

هناك حالات أخرى قد يترتب عليها استحقاق معاش قبل بلوغ سن الشيخوخة، بحسب الحالة التأمينية وتوافر الشروط التي حددها القانون، ومن بينها حالات العجز التي يثبتها النظام التأميني وفقًا للقواعد القانونية.

لذلك لا يجوز اعتبار فقدان الوظيفة وحده سببًا كافيًا لصرف معاش قبل سن التقاعد، وإنما يتم تحديد الحق التأميني وفق سبب انتهاء الخدمة، ومدة الاشتراك، والحالة التأمينية للمؤمن عليه.

معاش أم تعويض؟.. الفرق مهم

الفرق الأساسي أن المعاش المبكر هو معاش يستحق قبل بلوغ سن الشيخوخة عند توافر الشروط القانونية، بينما تعويض الدفعة الواحدة هو حق يقرره القانون في حالات انتهاء الخدمة دون توافر شروط استحقاق المعاش.

وبالتالي، فإن العامل الذي فقد وظيفته لا ينبغي أن يفترض تلقائيًا أنه أصبح مستحقًا لمعاش مبكر؛ بل يجب أولًا مراجعة موقفه التأميني ومدة اشتراكه ومدى توافر شروط الاستحقاق.

المعاشات قانون المعاشات قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات البرلمان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع

قطع المياه

السبت.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن إصابتها بالسكر: حسبي الله في اي حد عاداني

فيفي عبده

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

أحمد فتوح

الزمالك يُقرّر تغريم أحمد فتوح ماليًا بسبب أزمة التصريحات الإعلامية

ترشيحاتنا

وزير الطيران

معرض العلمين 2026 .. مذكرة تفاهم بين شركة إيركايرو ومجموعة أبوظبي للطيران لتعزيز الشراكة ودعم خطط النمو

وزير الطيران

معرض العلمين 2026 .. مصر ترسم مع «أفكاك» خارطة طريق لبناء صناعة طيران أفريقية مستدامة

وزير الطيران المدني

وزير الطيران يلتقي نظيره النيجيري لبحث دعم التعاون وتعزيز الربط الجوي بين البلدين

بالصور

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة رياضية.. جريئة وساحرة

ساندي
ساندي
ساندي

ما لا تعرفه عن الوذمة اللمفاوية.. مرض يسبب تورما وألما شديدا يجعل المشي صعبا

الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية
الوذمة اللمفاوية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

مش هتاخد خمس دقائق.. طريقة عمل الحلاوة الطحينية

الحلاوة الطحينية
الحلاوة الطحينية
الحلاوة الطحينية

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد