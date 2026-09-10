لو فقدت شغلك.. هل يحق لك صرف معاش قبل سن التقاعد؟>> القانون يوضح

يتساءل كثير من العاملين عن مصير حقوقهم التأمينية بعد انتهاء العمل أو فقدان الوظيفة قبل بلوغ سن التقاعد، وهل يمكن في هذه الحالة الحصول على معاش مبكر بدلًا من الانتظار حتى بلوغ سن الشيخوخة.

والحقيقة أن فقدان الوظيفة وحده لا يمنح المؤمن عليه الحق في صرف معاش مبكر، إذ وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 شروطًا محددة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الشيخوخة.

هل فقدان الوظيفة يعني صرف معاش مبكر؟

لمجرد انتهاء الخدمة أو فقدان العمل لا يكفي لاستحقاق المعاش المبكر، فوفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يشترط لاستحقاق المعاش المبكر توافر مجموعة من الضوابط التأمينية مجتمعة، وعلى رأسها توافر مدة اشتراك تأميني فعلية تمنح المؤمن عليه معاشًا وفق النسب والحدود التي حددها القانون.

ونظام المعاش المبكر مستمر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأن استحقاقه يتطلب توافر الشروط القانونية، وليس مجرد انتهاء علاقة العمل.

ما شروط المعاش المبكر؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط لاستحقاق المعاش المبكر، من بينها أن تتوافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن الحد الأدنى المقرر قانونًا.

كما اشترط القانون توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 300 شهر، وفقًا للقواعد المقررة للمعاش المبكر بعد مرور المدة المحددة لتطبيق القانون.

ماذا يحدث إذا فقد العامل وظيفته ولم يستحق معاشًا؟

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر شروط استحقاق المعاش، فلا يعني ذلك ضياع الأموال التي سددها في التأمينات.

ونصت المادة 26 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أنه في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، وعدم توافر شروط استحقاق المعاش، فإنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك في الحالات التي حددها القانون.

ويُحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، وفقًا لما نص عليه القانون.

هل يمكن صرف المعاش قبل سن التقاعد بسبب العجز؟

هناك حالات أخرى قد يترتب عليها استحقاق معاش قبل بلوغ سن الشيخوخة، بحسب الحالة التأمينية وتوافر الشروط التي حددها القانون، ومن بينها حالات العجز التي يثبتها النظام التأميني وفقًا للقواعد القانونية.

لذلك لا يجوز اعتبار فقدان الوظيفة وحده سببًا كافيًا لصرف معاش قبل سن التقاعد، وإنما يتم تحديد الحق التأميني وفق سبب انتهاء الخدمة، ومدة الاشتراك، والحالة التأمينية للمؤمن عليه.

معاش أم تعويض؟.. الفرق مهم

الفرق الأساسي أن المعاش المبكر هو معاش يستحق قبل بلوغ سن الشيخوخة عند توافر الشروط القانونية، بينما تعويض الدفعة الواحدة هو حق يقرره القانون في حالات انتهاء الخدمة دون توافر شروط استحقاق المعاش.

وبالتالي، فإن العامل الذي فقد وظيفته لا ينبغي أن يفترض تلقائيًا أنه أصبح مستحقًا لمعاش مبكر؛ بل يجب أولًا مراجعة موقفه التأميني ومدة اشتراكه ومدى توافر شروط الاستحقاق.