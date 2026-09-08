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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لجيل الثمانينيات والتسعينيات.. الشروط والإجراءات القانونية للمعاش المبكر

المعاشات
المعاشات
قسم الخدمات

في ظل التساؤلات المستمرة حول آليات الخروج على المعاش المبكر وفقًا للتشريعات الجديدة، نوضح الضوابط والشروط الصارمة التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم واستدامة منظومة التأمين الاجتماعي.

​إطار قانوني صارم وشروط مجتمعة للصرف

و​يضع القانون إطارًا جديدًا لمنظومة التأمين الاجتماعي في مصر، متضمنًا ضوابط محددة للحصول على المعاش المبكر وفقًا للمادة (21) من البند السادس. 

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ويؤكد الدليل أنه لا يمكن صرف المعاش المبكر إلا باستيفاء جميع الشروط مجتمعة، حيث يُعد غياب أي شروط منها مانعًا أساسيًا من الاستحقاق.

​الشرط الأبرز: معادلة "أجر التسوية"

و​يُمثل الشرط الرئيسي لاستحقاق المعاش المبكر، العقبة الأكبر أمام معظم المؤمن عليهم؛ إذ يشترط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.

​ويُعد هذا الشرط هو الأكثر صعوبة وتأثيراً في التطبيق العملي؛ نظرًا لأن غالبية مدد الاشتراك السابقة كانت خاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1975 (والذي كان يحتسب المعاش على أساس "معاش أساسي" و"آخر متغير" بحد أقصى محدود). 

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ونوضح مثالاً توضيحياً لحساب هذه المعادلة:

​في حال بلغ أجر التسوية الأخير للمؤمن عليه 5000 جنيه، فإن نصف أجر التسوية يُساوي 2500 جنيه.

​بالتالي، لكي يُحقق المؤمن عليه الشرط الأساسي، يجب ألا يقل المعاش المحسوب عن هذا المبلغ (مثل أن يتم احتساب معاش بقيمة 2600 جنيه ليتحقق الشرط).

​مدد الاشتراك والحد الأدنى لقيمة المعاش

​إلى جانب شرط أجر التسوية، حدد القانون شروطاً إضافية تتعلق بمدد الاشتراك والحد الأدنى:

​مدة الاشتراك اللازمة: يُشترط ألا تقل مدة الاشتراك التي يُحتسب عنها المعاش عن 240 شهرًا (20 سنة)، على أن ترتفع مع بداية يناير 2025 لتصبح 300 شهرًا (25 سنة). وعلى الرغم من أن هذا الشرط يُعد أيسر نسبياً مقارنة بشرط الـ 50% من أجر التسوية، إلا أنه يمثل حداً إلزاميًا لا يمكن تخطيه.

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​الحد الأدنى لقيمة المعاش: ألزم القانون ألا يقل المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك المققر في تاريخ استحقاق المعاش. ومع بلوغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك 2300 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025 بناءً على قرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بلغ الحد الأدنى للمعاش في هذا التاريخ 1495 جنيهًا تقريبًا.

​الشروط الإضافية والإجرائية

و​لا يقتصر الأمر على الشروط المالية والزمنية فحسب، بل يفرض القانون متطلبات إضافية لصرف المعاش المبكر تشمل:

  • ​ضرورة تقديم طلب رسمى لصرف المعاش المبكر.
أصحاب المعاشات
  • ​ألا يكون المؤمن عليه مشتركاً بالتأمينات في تاريخ تقديم الطلب.
  • ​في حال وجود مدد مشتراة أو أقساط مستحقة، يُلزم القانون بخصم القيمة الحالية لهذه الأقساط أو تسويتها طبقاً للجداول الملحقة باللائحة التنفيذية قبل صرف المعاش.

​نموذج تطبيقي توضيحي

ون​عرض مثالاً عملياً متكاملاً لحالة مؤمن عليه:

​البيانات الأساسية: أجر التسوية الأخير 5000 جنيه، مدة الاشتراك 22 سنة (264 شهرًا)، وتم احتساب المعاش بقيمة 2600 جنيه.

​التقييم: ​نصف أجر التسوية يساوي 2500 جنيه، وبالتالي المعاش (2600 جنيه) يحقق الشرط الأساسي.

صرف المعاشات

​مدة الاشتراك تجاوزت 240 شهرًا، وبالتالي الشرط الثاني متحقق.

​الحد الأدنى للمعاش (1495 جنيهًا في عام 2025) أقل من قيمة المعاش المحسوب، وبالتالي الشرط الثالث متحقق.

​في حال أنهى اشتراكه قبل تقديم الطلب واستوفى المتطلبات الإجرائية، فإنه يستحق صرف المعاش المبكر.

قرار مصيري يحتاج لمراجعة دقيقة

ويعد المعاش المبكر، ورغم كونه في كثير من الأحيان ضرورة ملحة للمؤمن عليه، إلا أنه يُعد الخيار الأنسر والأكثر تعقيدًا. 

المعاشات

ويظل القرار النهائي للخروج على المعاش المبكر خاضعًا لمراجعة دقيقة للمدد التأمينية والأجر التأميني والالتزامات المالية المتبقية، بالتنسيق الكامل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان عدم تعرض المؤمن عليه لتدنٍ حاد في قيمة المعاش المستحق.

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