المركز الثقافي بطنطا يختتم أنشطته الصيفية بمشاركة أكثر من 300 موهبة

اختتم المركز الثقافي لمدينة طنطا، فعاليات الورش الفنية والأدبية، التي أقيمت ضمن النشاط الصيفي، الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة لاكتشاف وتنمية مهارات المواهب في المحافظات المختلفة.



بدأت فعاليات الحفل الذي شهد حضور أكثر من 300 موهبة من الأطفال والشباب، بتفقد الحضور، تتقدمهم عزة عادل، مديرة المركز، لمعرض الفن التشكيلي، الذي جاء نتاج لورش الرسم، وضم عددا من اللوحات الفنية التي شارك فيها نحو 25 طفلا من مواهب الغربية، كما ضم المعرض جناحا للمشغولات والحرف اليدوية والكروشيه.



وبعد عزف السلام الوطني، تابع الحاضرون فيلما وثائقيا استعرض أبرز إنجازات وأنشطة المركز خلال الإجازة الصيفية، كما وقدمت المواهب فاصلا متنوعا من الفقرات الاستعراضية والغنائية والشعرية، بمصاحبة أغنيات "يا مصر بتعمليها إزاي"، و"مصر عامله معجزات"، علاوة على فقرة فنية من خلال أغنية مترجمة للغة الإشارة، فيما استمتع الحاضرون بباقة منوعة من أغاني زمن الطرب الأصيل، قدمتها الفرقة الموسيقية، بقيادة الفنان محمد حسين، كما أهدت الفرقة أغنية خاصة من تأليف وألحان الفنان محمد مشالي لمديرة المركز لدورها في دعم المواهب.



هذا وقد اختتم الحفل الفني بتكريم الأطفال والشباب المشاركين بفعاليات الورش الصيفية، كما ومنحت مديرة المركز شهادات التقدير لمدربي الورش، ومن بينهم: الشاعر محمد سامي، والفنان حامد علي، والفنانة أمينة الشبكي، ومحمد أسامة، وهايدي خالد، وكريم بيومي، وعبد الله خميس، ومحمد أبو فريخة، ونهى فرحات، وآيه السيد، وممدوح الجندي، ودينا النجار، وسلمى الباز، وصابرين محمد، وأميرة العناني، ومريم علي، وهند سعد، وهاني عطية، وياسين أمجد، ورينادا محمد، وشيماء السباعي، وسهيلة ياسر، وجودي عمرو، وإيناس عيسى، وزينب صالحين.



يذكر أن فعاليات الورش الفنية والأدبية للمركز الثقافي بطنطا قد أقيمت مجانا، بداية من منتصف شهر يونيو، حتى منتصف شهر أغسطس، وشهدت أكثر من 23 ورشة، وذلك بإشراف فرع ثقافة الغربية، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.