وفد من حزب الله يلتقي عراقجي في طهران

التقى وفد من ممثلي حزب الله اللبناني، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك ضمن برنامج زيارة الوفد إلى إيران، وفقا لما ذكرته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ووفقا لوكالة تسنيم، جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين.

وأعلنت وزارة الاستخبارات في إيران أنها تمكنت من رصد وتحديد موقع أربع خلايا منظمة قالت إنها تابعة لما وصفته بـ"منظمات إرهابية" مرتبطة بأجهزة تجسس أجنبية.

ووفقاً لبيان الوزارة، فإن هذه الخلايا يشتبه في ارتباطها بأجهزة استخبارات تابعة لـ"العدو الأمريكي–الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنها كانت تنشط في مناطق جنوب البلاد.

وأضافت التقارير أن قوات الأمن الإيرانية نفذت عملية ميدانية أسفرت عن اعتقال خمسة أشخاص من أعضاء الخلية، بينما قتل اثنان آخران خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الداخلي.