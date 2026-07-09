إنفانتينو يرد على جدل مباراة مصر والأرجنتين: لا يمكن اختزال كرة القدم في قرار تحكيمي واحد

علق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على الجدل الكبير الذي صاحب مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مؤكدًا ضرورة عدم اختزال نتيجة اللقاء في قرار تحكيمي واحد.

وقال إنفانتينو إنه يتفهم حالة الغضب والحزن التي تنتاب الجماهير بعد مباراة مثيرة، خاصة عندما يخسر فريق كان متقدمًا بهدفين دون رد، لكنه شدد على أن كرة القدم لا تُحسم من خلال لقطة واحدة، مشيرًا إلى أن كل فريق يتحمل مسؤولية ما يحدث خلال دقائق المباراة التسعين.

وأضاف رئيس الفيفا أن الحديث عن أن المباراة "سُرقت" أو أن الحكم كان سببًا مباشرًا في النتيجة هي اتهامات خطيرة، موضحًا أن الخسارة قد تدفع البعض للبحث عن سبب واحد، بينما تتغير نتائج المباريات بسبب العديد من التفاصيل داخل الملعب.

وأوضح إنفانتينو أن تقنية الفيديو "VAR" تم تطبيقها من أجل تقليل الأخطاء الواضحة والمؤثرة، وليس لإنهاء جميع النقاشات حول القرارات التحكيمية، مؤكدًا أن القرارات يتم تقييمها وفقًا لقوانين اللعبة.

وأشاد رئيس الفيفا بأداء منتخب مصر خلال اللقاء، قائلًا إن المنتخب قدم مستوى مميزًا في الشوط الأول واستحق التواجد في هذا الدور من البطولة، لكنه أشار إلى أن التفريط في التقدم بهدفين أمام منتخب بحجم الأرجنتين يجعل تحليل المباراة أكبر من مجرد الحديث عن لقطة تحكيمية.

وأكد إنفانتينو أن اللاعبين والمدربين والحكام جميعهم يتحملون مسؤولية الأداء، وأن أي أخطاء يتم مراجعتها عبر الإجراءات الرسمية المعتمدة داخل الاتحاد الدولي، مشددًا على أن التشكيك في نزاهة البطولات أو اتهام المباريات بأنها محسومة مسبقًا دون أدلة يضر بمصداقية كرة القدم.

واختتم رئيس الفيفا تصريحاته بالتأكيد على أن كرة القدم تقوم على الشغف، لكنها تحتاج أيضًا إلى احترام المنافسين والحكام وقوانين اللعبة، للحفاظ على نزاهتها ومصداقيتها.