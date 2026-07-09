الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والأردن

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي طالت كل من مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتي تُعد خرقا صارخا لسيادتهما، وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وشددت الخارجية الكويتية على ضرورة وقف هذه الممارسات التصعيدية، وتغليب مسار التهدئة والحوار، والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها مزيداً من التوتر والتصعيد.

وأكدت تضامن دولة الكويت التام مع مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها كل منهما للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.