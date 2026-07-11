خلال جولته بحي المناخ.. محافظ بورسعيد يلتقي عاملات النظافة ويشيد بجهودهن

حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على لقاء عدد من عاملات النظافة في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،

و أشاد المحافظ بجهودهن المخلصة في الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، مثمنًا ما يبذلنه من عمل يومي يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

تأكيد على دعم العاملين بمنظومة النظافة باعتبارهم أحد ركائز الارتقاء بجودة الخدمات

وقدم محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لعاملات النظافة، مؤكدًا أن جهودهن تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن المحافظة تقدر ما يقمن به من دور مهم في خدمة المجتمع.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على دعم جميع العاملين بمنظومة النظافة، مشيرًا إلى أن الارتقاء بمنظومة النظافة والحفاظ على الوجه الحضاري لبورسعيد يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، بفضل تضافر جهود جميع العاملين المخلصين