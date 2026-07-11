محافظ بورسعيد يواصل لقاءاته مع عدد من المواطنين ويوجه بسرعة الاستجابة طلباتهم.. صور

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، عدد من المواطنين، وذلك في إطار لقاءاته الجماعيه والفردية الدورية، للاستماع إلى مطالبهم وبحث طلباتهم ومتابعة الموقف التنفيذي بشأنها، مؤكدا أن خدمة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن المحافظة تحرص على سرعة الاستجابة للطلبات والشكاوى، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة.

محافظ بورسعيد يقدم مساعدات مالية وكوبونات مواد غذائية

وحرص محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، على تقديم مساعدات مالية وكوبونات مواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، في إطار الدور المجتمعي للمحافظة وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدا علي استمرار تقديم أوجه الدعم للحالات المستحقة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى طلبات المواطنين، ووجه الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة بسرعة بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مع المتابعة المستمرة لما يتم تكليف الجهات به، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

جاء اللقاء بحضور الأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

وفي هذا السياق، تهيب محافظة بورسعيد بالمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلب من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

مع ضرورة استيفاء كافة البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة، وإرفاق المستندات الداعمة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، في ختام اللقاء، حرصه على استمرار عقد اللقاءات الفردية مع المواطنين بصورة دورية، إلى جانب اللقاءات الجماهيرية، بما يعزز التواصل المباشر مع المواطنين، ويسهم في سرعة الاستجابة لطلباتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء محافظة بورسعيد.