نشاط مكثف لوزارة الاستثمار والتجارة والخارجية خلال أسبوع..تفاصيل

شهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الماضي، متضمنا مباحثات و اجتماعات رسمية ومشاركات في معارض دولية ولقاءات مع شركات عالمية.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرزها:

- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع مفوضية التأمين ووزارة الداخلية بنيجيريا فرص التعاون والشراكة في ملفات الهوية الرقمية والتأمين.

- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع نظيره الجيبوتي آليات تنمية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع مجموعة دانجوتي النيجيرية فرص الاستثمار في مصر .

- الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشهد افتتاح المركز الرقمي لتعزيز الابتكار والتكنولوجيا لكبري الشركات العالمية العالمة في مصر.





- الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يلتقي مؤسس وفريق عمل شركة "EVRAID" المتخصصة في توطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية، وذلك للاستماع إلى تجربتهم وكيفية دعمهم لتوطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية التي تتوافق مع رؤية الحكومة المصرية لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات.

-وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسفير البريطاني بالقاهرة يتابعان عددًا من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في افتتاح بعثة المشترين الدوليين Egypt Power Show 2026 بحضور ممثلين عن 20 دولة.

-وزراء التربية والتعليم والاستثمار والعمل يبحثون آليات الارتقاء بكفاءة وتنافسية التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية والتصديرية.

-وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة "جيانغسو تشانغهونغ" الصينية إنشاء مصنع لمعدات وخطوط إنتاج السيارات في مصر باستثمارات ٢٠ مليون دولار



- وزيرا الخارجية والاستثمار يبحثان تنسيق السياسات وتكامل الجهود لدعم استثمارات الشركات المصرية في إفريقيا.