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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعاً للشواحن.. Redmi Note 17 Pro قادم ببطارية مرعبة 9,000 مللي أمبير!

مواصفات هاتفي ريدمي نوت 17 ونوت 17 برو
مواصفات هاتفي ريدمي نوت 17 ونوت 17 برو
لمياء الياسين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ستُطلق سلسلة هواتف Redmi Note 17 رسميًا يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو . وقد أكدت الشركة بعض المواصفات قبل الإطلاق، بما في ذلك كون Note 17 أول هاتف لها بشاشة 7 بوصات . والآن، نشر المُسرّب Fixed Focus Digital على منصة Weibo مواصفات أكثر تفصيلًا لهاتفي Redmi Note 17 وRedmi Note 17 Pro القادمين.

مواصفات هاتفي ريدمي نوت 17 ونوت 17 برو


بحسب التسريبات، سيعمل هاتف Redmi Note 17 القياسي بمعالج Snapdragon 4 من الجيل الرابع. ويُقال إن الهاتف سيأتي بشاشة Samsung E4 Pro قياس 7 بوصات بدقة 1080p وسطوع يتراوح بين 1200 و1800 شمعة. ويعمل الهاتف ببطارية سعة 8000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 45 واط، بالإضافة إلى دعم الشحن العكسي السلكي بقوة 22.5 واط.
أما بالنسبة للكاميرا، فمن المتوقع أن يحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر بصمة ضوئي مدمج في الشاشة بتقنية التركيز القصير. ويُقال أيضاً أن الجهاز حاصل على تصنيف IP65 ومصنوع من إطار بلاستيكي.

تسريب مواصفات هاتفي Redmi Note 17 و Note 17 Pro


أما هاتف Redmi Note 17 Pro، فمن المتوقع أن يأتي بمعالج Snapdragon 6s Gen 4 الأقوى. ويُقال إنه سيحتوي على شاشة مسطحة رائدة بحجم 6.83 بوصة ودقة 1.5K، مع سطوع يصل إلى 3500 شمعة. كما يُتوقع أن يضم الإصدار Pro بطارية أكبر بسعة 9000 مللي أمبير، مع شحن سلكي بقوة 67 واط، بالإضافة إلى نفس قوة الشحن العكسي السلكي البالغة 22.5 واط.
كما هو الحال في الطراز القياسي، يُتوقع أن يضمّ الطراز الجديد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر بصمة ضوئي قصير المدى. ويبدو أن المتانة تحظى باهتمام أكبر في طراز Pro، حيث تشير التقارير إلى حصوله على تصنيفات IP66 وIP68 وIP69 وIP69K، مقارنةً بتصنيف IP65 في طراز Note 17 القياسي. ويُقال إن كلا الهاتفين سيحتفظان بإطار بلاستيكي رغم التحسينات.

تتطابق هذه الأرقام إلى حد كبير مع ما أكدته الشركة بالفعل من خلال الإعلانات التشويقية الرسمية ، والتي كشفت بالتفصيل عن بطارية Note 17 Pro بسعة 9000 مللي أمبير، وشحن بقوة 67 وات، وشاشة 3500 شمعة قبل الإطلاق.

وقد تم الكشف بالفعل عن تصميم كلا الطرازين ، مما يؤكد وجود وحدة كاميرا مستطيلة جديدة موضوعة في الزاوية العلوية اليسرى من اللوحة الخلفية. 

هواتف Redmi Note 17 الشحن العكسي السلكي بطارية Note 17 Pro Redmi Note 17

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