الجيش الأمريكي يعلن انتهاء الجولة الثالثة من الضربات الموجهة ضد إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم /الأحد/، انتهاء الجولة الثالثة من الضربات الموجهة ضد إيران، مؤكدة أن العمليات جاءت ردًا على ما وصفته بهجمات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز.

وأشارت القيادة - في بيان على منصة "إكس" - إلى أن القوات الأمريكية استهدفت نحو 140 هدفًا عسكريًا إيرانيًا بذخائر دقيقة أُطلقت من طائرات مقاتلة وطائرات مسيّرة، وسفن حربية. وشملت الأهداف مواقع صواريخ، وطائرات مسيّرة إيرانية، وقدرات بحرية، ومستودعات ذخيرة، وشبكات اتصالات، ومواقع مراقبة ساحلية".

واستهدفت "سنتكوم" خلال ثلاث ليالٍ من الضربات المنفذة على مدار أسبوع، أكثر من 300 هدف بهدف تقويض قدرة إيران.