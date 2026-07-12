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وزير الري: مصر توسع تعاونها مع دول حوض النيل بمشروعات مياه وتنمية بقيمة 100 مليون دولار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: مصر توسع تعاونها مع دول حوض النيل بمشروعات مياه وتنمية بقيمة 100 مليون دولار

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
حنان توفيق
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عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شؤون مياه النيل، والمهندس مصطفى سنوسي، مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية، لمتابعة ملفات عمل قطاع شؤون مياه النيل، واستعراض موقف تنفيذ مذكرات التفاهم وبرامج ومشروعات التعاون الثنائي مع عدد من دول حوض النيل.

واستعرض الاجتماع النهج التعاوني الذي تنتهجه مصر لتعزيز علاقاتها مع دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية، ودراسات فنية، وبرامج لبناء القدرات، تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في دول الحوض.

وتشمل هذه المشروعات إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب، وإنشاء خزانات أرضية ومراسٍ نهرية، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار والفيضانات وتحليل نوعية المياه، إلى جانب تنفيذ الأبحاث التطبيقية وتبادل الخبرات، بما يتوافق مع أولويات دول حوض النيل ويعزز التعاون المشترك.

وأكد وزير الري التزام مصر بدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، مشيرًا إلى إطلاق آلية تمويلية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، بقيمة 100 مليون دولار لتمويل الدراسات والمشروعات التنموية ذات الأولوية في دول الحوض.

وأوضح سويلم أن الآلية تستهدف أيضًا التوسع في إشراك الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا أنها تمثل شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية وتعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل.

واستعرض الاجتماع موقف مشروعات التعاون مع أوغندا، وفي مقدمتها المرحلة السادسة من مشروع مقاومة الحشائش المائية، الجاري تنفيذها منذ عام 2023 وفق البرنامج الزمني المتفق عليه، إلى جانب متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية، التي تشمل عددًا من مشروعات المياه وبرامج بناء القدرات.

كما تناول الاجتماع تطورات التعاون مع رواندا، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية المشتركة، والتي تضمنت مشروعات لحصاد مياه الأمطار، وحماية الأودية من أخطار السيول باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، وإنشاء محطات للمياه الجوفية، بالإضافة إلى برامج نقل الخبرات وبناء القدرات.

وشمل الاجتماع أيضًا استعراض مشروعات التعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك تشغيل مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، ومشروع إنشاء محطات مياه شرب جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، ومشروع تطبيق نظم الري الحديث، فضلًا عن برامج التدريب وبناء القدرات، ودراسة فرص تنفيذ مشروعات تنموية جديدة ذات أولوية.

كما ناقش الاجتماع تطورات التعاون بين مصر والسودان في إطار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، ونتائج الاجتماعات التنسيقية الدورية بين الجانبين، إلى جانب برامج التدريب وتبادل الخبرات الفنية، بما يعزز التعاون المشترك ويخدم المصالح المشتركة لشعبي وادي النيل.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور هاني سويلم بضرورة استمرار المتابعة الدورية لموقف تنفيذ مذكرات التفاهم والمشروعات المشتركة، والتنسيق المستمر مع الدول الشقيقة لتذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ، بما يعزز التعاون مع دول حوض النيل، ويدعم جهود التنمية المشتركة، ويحقق المنافع المتبادلة لجميع شعوب الحوض.

وزير الموارد المائية والري مياه النيل دول حوض النيل

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