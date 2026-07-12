ضبط طالبة ثانوية عامة حاولت الغش الإلكتروني في امتحان الرياضيات البحتة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم ضبط طالبة ثانوية عامة خلال قيامها بمحاولة الغش الإلكتروني في امتحان الرياضيات البحتة اليوم

وتشهد الآن جروبات شاومينج للغش على تليجرام ، تداولا لصور قيل أنها تخص إجابات امتحان الرياضيات البحتة الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2026 النظام الجديد الآن داخل اللجان

جاء ذلك بعد أن شهدت جروبات شاومينج للغش على تليجرام تداولا لصور قيل أنها تخص امتحان الرياضيات البحتة التي يؤديها طلاب علمي رياضة النظام الجديد في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بعد مرور 39 دقيقة من توزيع الأسئلة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 .

ومن جانبها تقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حاليا بتتبع الصور المتداولة على جروبات شاومينج للغش على تليجرام للتأكد من مدى صحتها وتطابقها مع امتحان الرياضيات البحتة الذي يؤديه طلاب علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

وبدأ منذ التاسعة صباحا طلاب الثانوية العامة النظام الجديد علمي رياضة ، امتحان الرياضيات البحتة ، والذي يستمر في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 من 9 صباحا لـ 11 صباحا

كما يؤدي الآن طلاب علمي علوم (النظام القديم)، امتحان الأحياء من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويؤدي طلاب علمي رياضة امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) من 9 صباحا لـ11 صباحا ، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كما يؤدي الآن طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) امتحان التاريخ (الورقة الأولى).

مواصفات امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ مواصفات امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد ، فالدرجة الكلية للامتحان من 30 ، منها 26 درجة لأسئلة الإختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ويشمل امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد ، 20 سؤال من بينها سؤالين مقالي مخصص لهم 4 درجات

وفي الأسئلة المقالية في امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد ، أى خطوة يقوم الطالب بكتابتها في كراسة الإجابة يحصل على درجة فيها طالما صحيحة



توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

التاريخ: 60 درجة.

الجغرافيا: 60 درجة.

الإحصاء: 60 درجة.

المجموع : 320 درجة.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

الأحياء: 60 درجة.

الفيزياء: 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

المجموع : 320 درجة.



توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

الرياضيات (البحتة + التطبيقية ) : 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

الفيزياء: 60 درجة.

المجموع : 320 درجة.