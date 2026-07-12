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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليمات بالتعامل الفوري مع شكاوى امتحانات الثانوية العامة الواردة لغرفة عمليات التعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم  والتعليم الفني ، تعليمات مشددة بتحقيق الإنضباط الكامل بمختلف لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية ، والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد لغرفة العمليات المركزية بالوزارة أو غرف العمليات بالمحافظات بشأن امتحانات الثانوية العامة

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم ودون تهاون، والتصدي لأي محاولات للإخلال بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، والحفاظ على حقوق الطلاب.

ويؤدي اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026، طلاب الثانوية العامة النظام الجديد ، امتحان الرياضيات البحتة من 9 صباحا لـ 11 صباحا

 كما يؤدي غداً طلاب علمي علوم (النظام القديم)، امتحان الأحياء من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ، ويؤدي طلاب علمي رياضة امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) من 9 صباحا لـ11 صباحا ، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .

 كما يؤدي اليوم الأحد طلاب مدارس المكفوفين (النظام الجديد) امتحان التاريخ (الورقة الأولى).

مواصفات امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ مواصفات امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد ، فالدرجة الكلية للامتحان من 30 ، منها 26 درجة لأسئلة الإختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

ويشمل امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد ، 20 سؤال من بينها سؤالين مقالي مخصص لهم 4 درجات 

وفي الأسئلة المقالية في امتحان الرياضيات البحتة ثانوية عامة 2026 نظام جديد   ، أى خطوة يقوم الطالب بكتابتها في كراسة الإجابة يحصل على درجة فيها طالما صحيحة 
 

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

اللغة العربية: 80 درجة.
اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.
التاريخ: 60 درجة.
الجغرافيا: 60 درجة.
الإحصاء: 60 درجة.
المجموع :  320 درجة.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

اللغة العربية: 80 درجة.
اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.
الأحياء: 60 درجة.
الفيزياء: 60 درجة.
الكيمياء: 60 درجة.
المجموع : 320 درجة.


توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

اللغة العربية: 80 درجة.
اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.
الرياضيات (البحتة + التطبيقية ) : 60 درجة.
الكيمياء: 60 درجة.
الفيزياء: 60 درجة.
المجموع : 320 درجة.

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