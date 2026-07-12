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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هنا الزاهد تشوق جمهورها بصورة من كواليس بنت وداد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
يمنى عبد الظاهر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها أحدث كواليس تصوير مسلسل «بنت وداد»، الذي تواصل تصويره حاليًا، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت هنا الزاهد، عبر خاصية «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، صورة جمعتها بالفنان محمد علاء من كواليس العمل، واكتفت بالتعليق عليها قائلة: «بنت وداد».

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، إذ يناقش مجموعة من العلاقات الإنسانية المعقدة، مع التركيز على الجوانب النفسية والعاطفية للشخصيات، ويُصنف ضمن الأعمال الدرامية القصيرة، حيث يتكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه خلال موسم الأوف سيزون.

ويشارك في بطولة «بنت وداد» إلى جانب هنا الزاهد كل من سوسن بدر، ومحمد علاء، وبسنت شوقي، وسلوى عثمان، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج محمد بكير، وإنتاج مها سليم.

الفنانة هنا الزاهد بنت وداد الفنان محمد علاء سوسن بدر وبسنت شوقي

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