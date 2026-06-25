إطلالة صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، ظهرت خلالها بإطلالة لافتة.

وتألقت هنا الزاهد في الصور، حيث كانت مرتدية “جيب” لافتة بألوان صيفية زاهية، مع توب مكشوف البطن بنفس النقوشات؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون الوردي الناعم للشفاه.

كما اختارت هنا الزاهد أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة هنا الزاهد