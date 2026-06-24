لوك لافت .. نسرين أمين تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة نسرين أمين، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت نسرين أمين ، مرتديه سوت جينز لافتة ذا تصميم عصري مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نسرين آمين، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نسرين آمين، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة نسرين آمين