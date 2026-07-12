جيلان علاء تدافع عن زواج ابن خالتها من فتاة من ذوي الهمم: قرار شخصي بين شخصين بالغين

حرصت الفنانة جيلان علاء على الرد على الانتقادات التي طالت زواج ابن خالتها، أدهم تامر، من سما رامي، وهي من ذوي الهمم، بعدما أثار خبر زواجهما تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما حدث هو قرار شخصي يحظى بدعم كامل من الأسرتين.

وتابعت جيلان، في منشور عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، أن قرار الزواج يخص شخصين بالغين يدركان جيدًا اختياراتهما، مشددة على أن كليهما يحظى بدعم أسرتيهما اللتين تتمتعان بقدر كبير من الوعي والثقافة.

وقالت: «أنا معلش أحب أرد بس بصفتي بنت خالة أدهم تامر العريس، فقرار جواز سما وأدهم ده قرار اتنين بالغين عارفين هما بيعملوا إيه، وليهم أحاسيس ومشاعر، وبني آدمين، وليهم أهل مثقفين ومتعلمين وعارفين ولادهم بيعملوا إيه»



أضافت: «خالتي والدة أدهم الدكتورة ندى أبو المجد دي من أشطر وأشهر دكاترة الإدمان فى مصر ووالدة ووالد سما ناس متعلمين ومثقفين ومحترمين وعارفين هما بيعملوا إيه كويس أوي».

تابعت: «فطالما الزيجة دي مش هتضر حد في حاجة يبقى بلاش نعكر فرحتهم ولا فرحة أهلهم عشان إحنا كلنا كنا فرحانين ومبسوطين من قلبنا عشان دول أنقى وأطهر من خيالكو.. إتمنوا لهم الخير والفرحة والسعادة وبس».