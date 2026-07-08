قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استهداف إيراني لمراكز تجمع القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين
كبير المفاوضين الإيرانيين يتهم أمريكا بارتكاب انتهاكات جسيمة لمذكرة التفاهم
البحرين: الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات إيرانية
أرقام قياسية بعد المونديال| تعرّف على مكافآت منتخب مصر المالية في كأس العالم 2026
هبوط جديد يضرب أسعار السلع .. المكرونة والبيض في صدارة التراجعات اليوم الأربعاء
حار رطب نهارا والحرارة تصل لـ 42.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء
ابقوا في أماكن آمنة.. البحرين تطلق صفارات الإنذار وتدعو الجميع التزام الهدوء
العالم ينتفض من أجل مصر.. نجوم وأساطير الكرة يفتحون النار على تحكيم مباراة الأرجنتين ويُشعلون الجدل في المونديال
أحدث لقطات جوية لأعمال مشروع مترو الإسكندرية.. وموعد انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى
150 مليون جنيه استثمارات.. سوهاج تقترب من تشغيل مصنع تجفيف البصل والثوم بالكوثر
مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة
متى يتحوّل إهمال المُسن إلى جريمة يُعاقب عليها القانون؟ .. التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

3 من ذوي الهمم بسوهاج يبدأون رحلة جديدة بعد استجابة المحافظ لمطالبهم

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا بين عرض الطلب وتحقيقه، فبعد أن حمل ثلاثة من شباب ذوي الهمم مطالبهم إلى اللقاء الجماهيري الأسبوعي لمحافظ سوهاج، جاءت الاستجابة سريعًا لتتحول أمنياتهم بالحصول على فرصة عمل إلى عقود رسمية تسلموها لبدء وظائفهم الجديدة.

وفي تحرك يعكس الاهتمام بدمج ذوي الإعاقة داخل سوق العمل، وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بسرعة بحث مطالب الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم وتمكين ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم.

ماذا حدث؟

وأسفرت جهود مكتب شؤون ذوي الإعاقة بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة، عن توفير 3 فرص عمل بالقطاع الخاص لثلاثة من الشباب من ذوي الإعاقة، وتسليمهم عقود العمل الخاصة بهم تمهيدًا لبدء مباشرة مهامهم الوظيفية.

وكان الشباب الثلاثة قد تقدموا بطلباتهم خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي الذي يحرص محافظ سوهاج على عقده للاستماع بشكل مباشر إلى شكاوى واحتياجات المواطنين، حيث طالبوا بتوفير فرص عمل تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وبمجرد عرض مطالبهم، أصدر المحافظ توجيهاته إلى محمد أبو العجب، مسؤول ملف شؤون ذوي الإعاقة بالمحافظة، بالتنسيق مع محمد صلاح، وكيل وزارة العمل بسوهاج، لدراسة الحالات وتوفير وظائف تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، وهو ما تحقق خلال فترة وجيزة.

وأكد محافظ سوهاج أن ملف ذوي الهمم يحظى باهتمام كبير داخل المحافظة، مشددًا على استمرار تقديم كل أوجه الدعم لهم والعمل على إزالة أي معوقات تواجههم، باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء المجتمع، وأن تمكينهم اقتصاديًا يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الدمج الحقيقي.

وأوضح أن توفير فرص العمل للشباب من ذوي الإعاقة لا يقتصر على منحهم مصدر دخل فقط، بل يسهم في تعزيز مشاركتهم المجتمعية ومنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم داخل بيئة العمل، مؤكدًا استمرار التنسيق مع مختلف الجهات لتلبية احتياجاتهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود محافظة سوهاج لدعم ملف ذوي الهمم، وتحويل مطالب المواطنين التي يتم طرحها خلال اللقاءات الجماهيرية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج ذوي الاعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

اتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن بعد إنجاز كأس العالم 2026

حكم مباراة مصر والأرجنتين

اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل

المواطن المتوفي

وفاة مُشجّع مصري إثر أزمة قلبية بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين

حسام حسن

10 تصريحات نارية لـ حسام حسن بعد الخروج أمام الأرجنتين في كأس العالم

شوبير

تعليق غير متوقع من شوبير بعد توديع المنتخب المونديال

الماتش

ركلة جزاء لـ صلاح| خبير تحكيمي يفتح النار على حكم مباراة مصر والأرجنتين

منتخب مصر

بطائرة خاصة .. بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء مشوار المونديال

مباراة منتخب مصر والارجنتين

هاشتاج «مهزلة حكم مصر والأرجنتين» يتصدّر «إكس» بعد خروج الفراعنة من كأس العالم

ترشيحاتنا

ترامب

دانيا عرايسي: الانتخابات والاقتصاد يضعان إدارة ترامب تحت ضغط متزايد

نشأت الديهي

نشأت الديهي: الأوكتاجون يعكس قوة الدولة المصرية.. ومنظومة متكاملة لإدارة الأزمات

السياحة

سامح سعد: السياحة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات العالمية

بالصور

لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟.. أطباء نفسيون يُفسرّون الأسباب

لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب
لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب
لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة.. هشة وطرية بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة

في أحدث ظهور لها.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

تحذير: سبب غير متوقع وراء حدوث الضعف الجنسي عند بعض الرجال

أدوية الكوليسترول يسبب الضعف الجنسي للرجال
أدوية الكوليسترول يسبب الضعف الجنسي للرجال
أدوية الكوليسترول يسبب الضعف الجنسي للرجال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد