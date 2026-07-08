3 من ذوي الهمم بسوهاج يبدأون رحلة جديدة بعد استجابة المحافظ لمطالبهم

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا بين عرض الطلب وتحقيقه، فبعد أن حمل ثلاثة من شباب ذوي الهمم مطالبهم إلى اللقاء الجماهيري الأسبوعي لمحافظ سوهاج، جاءت الاستجابة سريعًا لتتحول أمنياتهم بالحصول على فرصة عمل إلى عقود رسمية تسلموها لبدء وظائفهم الجديدة.

وفي تحرك يعكس الاهتمام بدمج ذوي الإعاقة داخل سوق العمل، وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بسرعة بحث مطالب الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم وتمكين ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم.

ماذا حدث؟

وأسفرت جهود مكتب شؤون ذوي الإعاقة بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة، عن توفير 3 فرص عمل بالقطاع الخاص لثلاثة من الشباب من ذوي الإعاقة، وتسليمهم عقود العمل الخاصة بهم تمهيدًا لبدء مباشرة مهامهم الوظيفية.

وكان الشباب الثلاثة قد تقدموا بطلباتهم خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي الذي يحرص محافظ سوهاج على عقده للاستماع بشكل مباشر إلى شكاوى واحتياجات المواطنين، حيث طالبوا بتوفير فرص عمل تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وبمجرد عرض مطالبهم، أصدر المحافظ توجيهاته إلى محمد أبو العجب، مسؤول ملف شؤون ذوي الإعاقة بالمحافظة، بالتنسيق مع محمد صلاح، وكيل وزارة العمل بسوهاج، لدراسة الحالات وتوفير وظائف تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، وهو ما تحقق خلال فترة وجيزة.

وأكد محافظ سوهاج أن ملف ذوي الهمم يحظى باهتمام كبير داخل المحافظة، مشددًا على استمرار تقديم كل أوجه الدعم لهم والعمل على إزالة أي معوقات تواجههم، باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء المجتمع، وأن تمكينهم اقتصاديًا يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الدمج الحقيقي.

وأوضح أن توفير فرص العمل للشباب من ذوي الإعاقة لا يقتصر على منحهم مصدر دخل فقط، بل يسهم في تعزيز مشاركتهم المجتمعية ومنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم داخل بيئة العمل، مؤكدًا استمرار التنسيق مع مختلف الجهات لتلبية احتياجاتهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود محافظة سوهاج لدعم ملف ذوي الهمم، وتحويل مطالب المواطنين التي يتم طرحها خلال اللقاءات الجماهيرية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.