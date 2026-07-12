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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أجواء حارة ورطبة وشبورة صباحية ورياح تخفف الإحساس بالحرارة .. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تشهد البلاد، اليوم الأحد، طقسًا صيفيا حارًا ورطبًا على معظم الأنحاء، وسط استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة يسهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس حار على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة جنوبًا

حالة الطقس اليوم

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس يكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب المحافظات، ويشتد تأثير الموجة الحارة على جنوب البلاد، في حين يميل الطقس للحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تسجل 35 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة، فيما تبلغ العظمى 34 درجة على الوجه البحري والمحسوسة 36 درجة.

أما السواحل الشمالية الغربية فتسجل 31 درجة للعظمى و34 درجة للمحسوسة، بينما تسجل السواحل الشمالية الشرقية 32 درجة للعظمى و35 درجة للمحسوسة، في حين ترتفع درجات الحرارة بشمال الصعيد إلى 38 درجة للعظمى و40 درجة للمحسوسة، وتصل في جنوب الصعيد إلى 42 درجة للعظمى و43 درجة للمحسوسة.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالحرارة

حالة الطقس اليوم

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يرفع الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية، ما يزيد من الشعور بالأجواء الحارة، خاصة خلال فترات النهار.

كما توقعت ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف من الأمطار على مناطق محدودة، دون أن يكون له تأثير ملموس على الأنشطة اليومية.

رياح نشطة وشبورة مائية في الصباح

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ولفتت الهيئة إلى نشاط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء والليل.

كما تنشط الرياح على عدد من الشواطئ، تشمل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.2 و2 متر.

وفي الوقت نفسه، حذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

نسب الرطوبة درجات الحرارة الطقس

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