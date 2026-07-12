وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والعماني تطورات الأوضاع الإقليمية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مساء أمس اتصالين هاتفيين مع كل من بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن التطورات الخطيرة للأوضاع الإقليمية في المنطقة.

ووفقا لما أذاعته القناة الأولى المصرية فقد تناول الاتصالان نتائج اللقاءات والاتصالات المباشرة وغير المباشرة التي استضافتها مسقط أمس، والجهود المبذولة لدفع مسار التهدئة واستئناف المفاوضات الأمريكية - الإيرانية.َ

وبحث الوزراء تداعيات استئناف التصعيد العسكري، وما يمثله من تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود المكثفة لخفض التصعيد، والعودة إلى المسار التفاوضي، بما يسهم في احتواء التوترات والحفاظ على الأمن الإقليمي.

وأكدوا أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي، وعدم عرقلة حركة الملاحة أو تعريضها لأي مخاطر، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي، كما شدد الوزراء على أهمية دفع الحلول السياسية والسلمية واحترام قواعد القانون الدولي.