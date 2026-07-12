أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم، الأحد، سقوط 3 صواريخ أُطلقت من إيران داخل الأراضي الأردنية، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار بشرية جراء الحادث.



وقال الجيش الأردني وفقا لإكسترا نيوز إن الصواريخ سقطت في مناطق متفرقة داخل المملكة، فيما باشرت الفرق المختصة التعامل مع مواقع السقوط واتخاذ الإجراءات اللازمة، داعيًا المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات.

ويأتي الحادث في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران، والذي شهد تبادلًا للضربات واستهدافًا لمواقع وقواعد عسكرية في المنطقة، وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز.