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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: فوز مصر على الأرجنتين كان سيُربك شركات المراهنات العالمية.. لكن الخسائر لن تكون كارثية

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على التأهل التاريخي لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن مواقع الذكاء الاصطناعي توقعت أن فوز الفراعنة على الأرجنتين في دور الـ16 كان سيؤدي إلى خسائر كبيرة لشركات المراهنات العالمية، لكنها لن تصل إلى حد الكارثة.

وأوضح عامر أن الأرجنتين كانت المرشح الأوفر حظًا للفوز قبل المباراة بنسبة تراوحت بين 70 و75%، بينما جاءت احتمالات فوز مصر بعوائد مرتفعة لدى العديد من شركات المراهنات، وهو ما كان سيجبر تلك الشركات على سداد أرباح كبيرة في حال انتصار المنتخب المصري.

وأضاف أن شركات المراهنات لا تعتمد على نتيجة مباراة واحدة فقط، بل تدير مخاطرها من خلال ملايين الرهانات وأسواق متعددة، لذلك فإن خسائر بعض الشركات كانت ستقابلها أرباح لدى شركات أخرى، وفقًا لتوزيع رهانات العملاء، مؤكدًا أن المفاجأة المصرية كانت ستُعد من أبرز النتائج التي أربكت حسابات المراهنات في مونديال 2026


 

لمنتخب مصر الذكاء الاصطناعي الأرجنتين فوز مصر مونديال 2026

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