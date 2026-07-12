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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حمزة نمرة يروي موقفًا طريفًا مع أطفال أجانب: «افتكروني لاعبًا في منتخب مصر»

حمزة نمرة
حمزة نمرة
يمنى عبد الظاهر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026


كشف الفنان حمزة نمرة عن موقف طريف تعرض له خلال تواجده مع بعثة المنتخب المصري، بعدما ظنه عدد من الأطفال الأجانب أحد لاعبي الفراعنة، وطلبوا منه التقاط صور تذكارية والحصول على توقيعه، في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ونشر حمزة نمرة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: «كنت واقف باسلم على المنتخب، لقيت أطفال أجانب افتكروني من الفريق، البنت قالت لي: انت لعبت حلو أوي، ممكن تمضي لي؟ أجبتها: تعالى يا بنتي أمضى لك، أنا لسه هاشرح.. بس إيه رأيك لما صديت كورة ميسي؟».


يذكر أن الاستقبال الجماهيرى لبعثة المنتخب المصري لكرة القدم لدى عودتها من كأس العالم 2026؛ حظي باهتمام واسع من شبكات الأخبار ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية والعربية، فلم يكن مشهد استقبال منتخب مصر مجرد احتفاء وطني بإنجاز رياضي تاريخي، بل تحول إلى حدث نال اهتمامًا إعلاميًا دوليًا واسعًا.

وسلطت التغطيات الإعلامية العالمية والعربية، الضوء على الأجواء الاحتفالية التى صاحبت عودة البعثة المصرية، من أعلام وهتافات ولافتات الإشادة باللاعبين، إلى موكب الحافلة المكشوفة التي حملت نجوم المنتخب وسط الجماهير، في مشهد عكس حالة الفخر الشعبى بالإنجاز الذى تحقق رغم الخروج أمام الأرجنتين حاملة اللقب.

الفنان حمزة نمرة المنتخب المصري لاعبي الفراعنة كأس العالم 2026 ميسي الأرجنتين

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