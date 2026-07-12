حمزة نمرة يروي موقفًا طريفًا مع أطفال أجانب: «افتكروني لاعبًا في منتخب مصر»



كشف الفنان حمزة نمرة عن موقف طريف تعرض له خلال تواجده مع بعثة المنتخب المصري، بعدما ظنه عدد من الأطفال الأجانب أحد لاعبي الفراعنة، وطلبوا منه التقاط صور تذكارية والحصول على توقيعه، في لقطة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ونشر حمزة نمرة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»، وعلق عليه قائلًا: «كنت واقف باسلم على المنتخب، لقيت أطفال أجانب افتكروني من الفريق، البنت قالت لي: انت لعبت حلو أوي، ممكن تمضي لي؟ أجبتها: تعالى يا بنتي أمضى لك، أنا لسه هاشرح.. بس إيه رأيك لما صديت كورة ميسي؟».



يذكر أن الاستقبال الجماهيرى لبعثة المنتخب المصري لكرة القدم لدى عودتها من كأس العالم 2026؛ حظي باهتمام واسع من شبكات الأخبار ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية والعربية، فلم يكن مشهد استقبال منتخب مصر مجرد احتفاء وطني بإنجاز رياضي تاريخي، بل تحول إلى حدث نال اهتمامًا إعلاميًا دوليًا واسعًا.

وسلطت التغطيات الإعلامية العالمية والعربية، الضوء على الأجواء الاحتفالية التى صاحبت عودة البعثة المصرية، من أعلام وهتافات ولافتات الإشادة باللاعبين، إلى موكب الحافلة المكشوفة التي حملت نجوم المنتخب وسط الجماهير، في مشهد عكس حالة الفخر الشعبى بالإنجاز الذى تحقق رغم الخروج أمام الأرجنتين حاملة اللقب.