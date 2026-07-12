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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بملايين الدولارات .. فيفا تحوّل عشب ملعب نيوجيرسي إلى مشروع | فيديوجراف

مقتنيات من أرضية المونديال
مقتنيات من أرضية المونديال
كريم ناصر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن فرصة استثمارية جديدة في سوق المقتنيات الرياضية، بعد ما طرح عبر متجره الرسمي قطعًا من أرضية ملعب نيوجيرسي، الذي سيستضيف المباراة النهائية لكأس العالم 2026، في خطوة قد تدر إيرادات تتجاوز 11.2 مليون دولار.

وذكرت صحيفة The New York Times أن أسعار هذه المقتنيات تبدأ من 450 دولارًا للقطعة الواحدة، على أن يتم شحنها إلى المشترين بعد إقامة المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو 2026. ويقتصر الشحن حاليًا على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية.


وأوضحت الصحيفة أن كل قطعة تتضمن جزءًا محفوظًا من أرضية الملعب داخل قالب مصنوع من الأكريليك والراتنج للحفاظ على العشب، وتحمل شعار كأس العالم 2026، واسم الملعب، وتاريخ المباراة النهائية، ونتيجتها، إضافة إلى وحدة تخزين (USB) تضم فيلمًا يوثق أصالة القطعة.


كما عرض الشريك في تصنيع هذه المقتنيات، ثلاث نسخ أخرى بأسعار 900 و1200 و3000 دولار، تختلف في حجم قطعة العشب والمقتنيات المرافقة لها، ويقتصر إنتاج كل فئة سعرية على 2026 قطعة، ليصل إجمالي المعروض إلى 8104 قطع موزعة على أربع فئات، وفي حال بيعها بالكامل، من المتوقع أن تحقق مبيعات تتجاوز 11.2 مليون دولار.

مقتنيات من أرضية المونديال مونديال ٢٠٢٦ نهائي المونديال

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