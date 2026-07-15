مشوار إسبانيا إلى نهائي كأس العالم 2026 .. أرقام تؤكد قوة «لا روخا»

فرض المنتخب الإسباني نفسه أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم 2026، بعدما واصل عروضه القوية حتى بلغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ تتويجه التاريخي باللقب في نسخة 2010.

بدأ منتخب "لا روخا" مشواره في دور المجموعات بثبات، بعدما أنهى منافسات المجموعة السادسة في الصدارة برصيد سبع نقاط.

واستهل مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام منتخب الرأس الأخضر، قبل أن يستعيد توازنه بفوز كبير على السعودية بنتيجة 4-0، ثم اختتم الدور الأول بانتصار ثمين على أوروجواي بهدف دون رد، ليحجز بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية.

وفي دور الـ32، أكد المنتخب الإسباني جاهزيته للمنافسة على اللقب، بعدما أطاح بالنمسا بثلاثية نظيفة، قبل أن يتجاوز عقبة البرتغال في دور الـ16 بهدف حاسم سجله ميكيل ميرينو، في مباراة اتسمت بالقوة والندية.

وواصل المنتخب الإسباني رحلته الناجحة في الدور ربع النهائي، بعدما تغلب على بلجيكا بنتيجة 2-1، ليضرب موعدًا مع المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي.

وفي قمة نصف النهائي، فرض "لا روخا" سيطرته على مجريات اللقاء، وحقق الفوز على فرنسا بهدفين دون رد، سجلهما ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء، وبيدرو بورو، ليحجز بطاقة التأهل إلى النهائي ويقترب خطوة جديدة من استعادة لقب كأس العالم.

وبات المنتخب الإسباني على بُعد مباراة واحدة فقط من التتويج بالنجمة العالمية الثانية، بعدما قدم مشوارًا مميزًا جمع بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية، ليؤكد أنه أحد أقوى منتخبات النسخة الحالية.