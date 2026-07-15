القيادة المركزية الأمريكية تعلن إتمام جولة جديدة من الضربات ضد إيران

‏أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إتمام جولة جديدة من الضربات ضد إيران رداً على استهداف السفن التجارية قرب مضيق هرمز.

وبيّنت القيادة المركزية الأمريكية أن في بيان لها جولة الضربات استمرت 7 ساعات حيث استهدفت مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية وأنظمة الدفاع الساحلي.

وتزامناً مع ذلك، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة إيرانية، كما تم إطلاق صافرات الإنذار في البحرين.

فيما ذكر الجيش الأردني أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران فجر الأربعاء.