القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية: واشنطن قادرة على السيطرة على مضيق هرمز

قال الجنرال المتقاعد فرانك ماكنزي، القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية، إن القوات الأمريكية "لديها بالتأكيد القدرة على السيطرة على مضيق هرمز إذا اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اتباع هذا المسار".

وجاءت تصريحات ماكنزي عقب إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز واستهداف سفينة تجارية، في تطور أدى إلى جولة جديدة من التوتر وتبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن ماكنزي قوله " إن فرض السيطرة على المضيق سيتطلب نشر قطع بحرية أمريكية في هذا الممر المائي الضيق "، مضيفًا أن البحرية الأمريكية "لا تفضل القيام بذلك، لكنها بارعة فيه".

ورأى القائد العسكري السابق أن القيادة الإيرانية تستجيب عادةً لـ"القوة العسكرية والضغط الشديد"، معتبرًا أن أي مساعٍ دبلوماسية لتحقيق تنازلات من طهران تتطلب ممارسة ضغط مباشر على النظام.

وأضاف: "إذا أردت انتزاع تنازلات من إيران، فعليك الضغط مباشرة على النظام، وبطريقة قد تكون مصيرية بالنسبة لهم".