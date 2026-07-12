رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع شعبتي اللغات والبرامج الجديدة و التعلم المدمج

ترأس الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اجتماعي اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة، ومجلس إدارة مركز التعلم المدمج، جاء ذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة أميرة همام مدير مركز شعب اللغات والبرامج الجديدة، والدكتورة حنان الروبي مدير مركز التعلم المدمج، وأعضاء مجلسي الإدارة.

وخلال اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة، تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسير العمل بالمركز، وآليات تطوير البرامج الأكاديمية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وتعزيز جودة العملية التعليمية.

كما ناقش مجلس إدارة مركز التعلم المدمج عددًا من الملفات المتعلقة بسير العملية التعليمية، من بينها اعتماد وإعلان نتائج طلاب كلية الزراعة وبعض الفرق بكلية رياض الأطفال، بالإضافة إلى بحث الأعذار المقدمة من الطلاب بشأن عدم تمكنهم من أداء الامتحانات، واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للوائح والقواعد المنظمة.

وأكد الدكتور طارق علي خلال الاجتماع أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل بالمراكز التعليمية، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للطلاب، بما يحقق الكفاءة والجودة ويضمن انتظام العملية التعليمية وفق أعلى المعايير الأكاديمية.