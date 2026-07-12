شركة بني سويف : غدا انقطاع المياه عن الشناوية وجزء من جمال عبد الناصر وبني زايد

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن الشناوية وجزء من جمال عبد الناصر وبني زايد وذلك يوم الاثنينالموافق

2026-7-13 من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 10 مساءا نظرا لأعمال صيانة بطلمبات المدينة واستبدالهم بطلمبات جديدة سيتم توقف محطة مياه الشناوية (مركز ناصر).



وتهيب الشركة بالسادة المواطن تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب٠١٢١١١٧٥٨٢٧