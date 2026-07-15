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محاكمة البلوجر أوتاكا بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة .. اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة البلوجر أوتاكا بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة .. اليوم

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة البلوجر أوتاكا،  بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة.

تفاصيل القضية 


 في إطار ورود عدد من البلاغات ضد البلوجر أوتاكا، صانع محتوى، لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من القبض على المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة)، وبحوزته كمية من مخدري "الحشيش، الكوكايين".


بمواجهته اعترف البلوجر أوتاكا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة البلوجر أوتاكا هدير عبد الرازق تعاطي المواد المخدرة

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