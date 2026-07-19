التشكيل المتوقع لـ إسبانيا ضد الأرجنتين في كأس العالم

يلتقي منتخب إسبانيا، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، خصمه الأرجنتين مساء اليوم، الأحد، في ختام منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم نسخة 2026.

ويُسدل الستار على تلك النسخة من كأس العالم مساء اليوم، 19 يوليو، حيث تُقام المباراة النهائية بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين.

وتمكن منتخب إسبانيا من التأهل إلى نهائي كأس العالم عقب فوزه على فرنسا بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم يوم الثلاثاء الماضي.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام الأرجنتين اليوم في نهائي كأس العالم

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، لابورت، كوكوريلا.

خط الوسط: رودري، فابيان رويز.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، داني أولمو، باينا.

خط الهجوم: أويارزابال.



