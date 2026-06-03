زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري الجديد

أعلنت وزارة الداخلية ، منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية واحدة، بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1448هـ، وذلك في إطار الحرص على تقديم أوجه الدعم والرعاية للنزلاء، ومساندتهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.

وأوضحت الوزارة، أن الزيارة الاستثنائية تبدأ اعتبارًا من يوم السبت 20 يونيو 2026، وتستمر حتى يوم الخميس 16 يوليو 2026، على ألا تُحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

وأكدت الوزارة، أن القرار يأتي في إطار حرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية الحديثة، وتوفير مختلف أوجه الرعاية للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.