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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على حريق فى محول كهربائي بطوخ

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى محول كهرباء بقرية كفر علوان بطوخ دون أى إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بالواقعة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده دون وقوع أي إصابات.
من ناحية أخرى قررت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية، حبس مدير بإدارة التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بابتزاز ولية أمر طالبة والتلفظ معها بألفاظ خادشة للحياء، مقابل مساعدتها في نقل ابنتها من إحدى المدارس وتعديل درجاتها.
وتواصل النيابة العامة بمحافظة القليوبية تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، عقب ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام مدير بإدارة التعليم الإعدادي بابتزاز ولية أمر طالبة، مقابل إنهاء إجراءات نقل الطالبة وتعديل درجاتها.
تلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم أول بنها، يفيد برصد المقطع المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالفحص بقيادة رئيس مباحث قسم أول بنها، أمكن تحديد ولية الأمر الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وبسؤالها أفادت بأنها كانت ترغب في نقل ابنتها إلى مدرسة قريبة من محل إقامتها عقب انفصالها عن زوجها، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، ما دفعها للتوجه إلى الجهة المختصة، حيث التقت بالمسؤول محل الاتهام، والذي طلب منها وفق أقوالها مقابلًا لإنهاء إجراءات النقل.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، كما صدر قرار بإيقافه عن العمل من الجهة الإدارية المختصة على خلفية الواقعة.

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