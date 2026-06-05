النيران تلتهم كشك بقالة بطور سيناء.. والحماية المدنية تسيطر على الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة جنوب سيناء من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل كشك بقالة بحي الزهراء بمدينة الطور، بعدما أتت النيران على محتوياته بالكامل، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن جنوب سيناء قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كشك بقالة بحي الزهراء وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، للتعامل مع الحادث.

ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق، ومنع امتداده إلى المنشآت والمحال المجاورة، فيما أسفر الحادث عن احتراق محتويات الكشك بالكامل وتلفها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت جهات التحقيق المختصة بفحص الحريق، وبيان أسبابه، وحصر الخسائر الناجمة عنه.