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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتوبيسات جديدة بالكهرباء والغاز.. رئيس الوزراء يتفقد مقر هيئة النقل العام بالقاهرة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الي مقر هيئة النقل العام بالقاهرة لتفقد مقر الهيئة والاتوبيسات الجديدة التي ستعمل بالكهرباء والغاز لدخولها الخدمة.

واستقبل رئيس الوزراء في بداية زيارته، محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر و رئيس هيئة النقل العام وعدد من المسئولين.

واستمع رئيس الوزراء الي شرح حول منظومة النقل العام والتي تم انشائها عام ١٩٦٤ وتقوم بنقل حوالى مليون راكب يومياً على مستوى القاهرة الكبرى من خلال ( ٢٥٠٠) أتوبيس و ( ١٨٠٠) مينى باص تابع لمشروع شركات النقل الجماعى.

وتقوم هيئة النقل العام بالقاهرة بأعمال تطوير اسطولها بصورة مستمرة حيث تمت اضافة وتحويل أتوبيسات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار وإضافة أتوبيسات جديدة تعمل بالكهرباء  بعدد ١٠٠ اتوبيس ضمن مشروع تحسين جودة هواء القاهرة بتمويل من البنك الدولى.

كما تم تطوير الأتوبيس النهرى باضافة ٨ وحدات نهرية جديدة (سولار - كهرباء)) ومشروع التحصيل المسبق لتعريفة الركوب بتحويل عدد ( ١٨٠٠ ) أتوبيس من التحصيل النقدى إلى التحصيل المسبق على ثلاث مراحل.

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