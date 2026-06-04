247.9 طن ذهب في 5 سنوات.. المصريون يتحولون من المشغولات إلى السبائك ويغيّرون خريطة الادخار



كشف «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، استنادًا إلى بيانات مجلس الذهب العالمي، عن تغيرات واضحة في سوق الذهب المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث اتجه الطلب تدريجيًا من المشغولات الذهبية إلى السبائك والجنيهات، مع استمرار الذهب كأداة رئيسية للادخار.

وأوضحت البيانات أن المصريين اشتروا نحو 247.9 طن من الذهب بين 2021 والربع الأول من 2026، منها 142.7 طن مشغولات و105.2 طن سبائك وجنيهات.

تراجع المشغولات



أظهرت البيانات تراجع مشتريات المشغولات من 32.1 طن في 2022 إلى 21.5 طن في 2025، بعد أن بلغت 31.1 طن في 2021، ما يعكس انخفاضًا بنحو 33% خلال الفترة الأخيرة. ويرى التقرير أن هذا التراجع لا يعني ضعف الطلب على الذهب، بل إعادة توجيهه نحو منتجات مختلفة داخل السوق نفسه.



صعود السبائك



في المقابل، شهدت السبائك والجنيهات الذهبية قفزة كبيرة من 2.4 طن في 2021 إلى 30.3 طن في 2023، قبل أن تستقر عند مستويات مرتفعة تجاوزت 23 طنًا في 2025. ووفق البيانات، فإن هذا النوع من المشتريات ارتفع بأكثر من ثمانية أضعاف مقارنة ببداية الفترة محل الدراسة.

نقطة تحول 2023

سجل عام 2023 نقطة التحول الأبرز، حيث تجاوزت السبائك والجنيهات مشتريات المشغولات لأول مرة. واستمر هذا الاتجاه في الربع الأول من 2026، مع تسجيل 5.7 طن للسبائك مقابل 5.2 طن للمشغولات.



تغير سلوك المستهلك



قال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب»، إن المصريين لم يتخلوا عن الذهب لكنهم غيّروا طريقة الادخار، متجهين نحو الأدوات الأقل تكلفة في المصنعية والأكثر ارتباطًا بسعر المعدن الخام. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية كانا من أبرز أسباب هذا التحول.



دوافع اقتصادية واضحة



وأوضح أن السبائك والجنيهات أصبحت الخيار الأكثر جذبًا للمدخرين بسبب انخفاض المصنعية مقارنة بالمشغولات، ما يجعلها أكثر كفاءة كأداة استثمار. كما لفت إلى أن التضخم وتقلبات الأسواق العالمية عززا هذا الاتجاه.

استطلاع مرصد الذهب

وبيّن أن استطلاعًا شمل 521 تاجرًا أظهر أن 92.6% يرون أن العملاء باتوا يفضلون السبائك والجنيهات، وأنها تمثل نحو 88.9% من المبيعات مقابل 11.1% للمشغولات، ما يعكس اتساع الفجوة بين الادخار والاستهلاك.



سوق يعاد تشكيله



وأكد أن السوق المصرية تشهد إعادة تشكيل تدريجية في هيكل الطلب، دون تراجع في حجم الاهتمام بالذهب، بل في طريقة توزيعه بين الاستهلاك والادخار، مع استمرار المشغولات في تلبية الاحتياجات الاجتماعية مثل الزواج والمناسبات.



اتجاه مستمر



واختتم التقرير بأن التحول نحو الذهب الاستثماري أصبح سمة رئيسية في السوق المصرية، ومن المرجح استمراره خلال الفترة المقبلة مع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار.