قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يكشف موعد تحويل الدعم من عيني لنقدي ونظام تقسيم الشرائح
مدبولي: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد الثقة في صلابة الاقتصاد المصري
ردا على المفاوضات.. حزب الله يهدد بتخريب لبنان وعدم استقراره وإحداث الفتنة
لبنان.. حزب الله: نتيجة المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة للبنان مرفوضة جملة وتفصيلا
مدبولي: الدولة تواجه تحديًا في الطاقة.. وتسريع مشروعات الكهرباء المتجددة
كارولين عزمي تسخر من بورتريه رسمه لها معجب: ابقى ارميه
الجيش الإسرائيلي: نتنياهو تحفظ على مقترح لتوسيع العملية البرية في لبنان تحت ضغوط أمريكية
مدبولي: التوسع في إنتاج أدوية السرطان وتوطين المواد الخام الدوائية لأول مرة بمصر
طعنة غادرة قبل الامتحان .. طالب حقوق بورسعيد خرج من البيت وما رجعش.. والدته : كان سندي الوحيد
مدبولي: 48 مليار جنيه لدعم الصادرات بالموازنة الجديدة
من قلب نيويورك.. زاهي حواس يستعرض أحدث اكتشافات توت عنخ آمون ووادي الملوك
نجاح نادر بمستشفيات جامعة المنوفية .. غلق ثقب بالقلب لمريضتين دون جراحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

247.9 طن ذهب في 5 سنوات.. المصريون يتحولون من المشغولات إلى السبائك ويغيّرون خريطة الادخار

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم


كشف «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، استنادًا إلى بيانات مجلس الذهب العالمي، عن تغيرات واضحة في سوق الذهب المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث اتجه الطلب تدريجيًا من المشغولات الذهبية إلى السبائك والجنيهات، مع استمرار الذهب كأداة رئيسية للادخار.

 وأوضحت البيانات أن المصريين اشتروا نحو 247.9 طن من الذهب بين 2021 والربع الأول من 2026، منها 142.7 طن مشغولات و105.2 طن سبائك وجنيهات.

تراجع المشغولات
 

أظهرت البيانات تراجع مشتريات المشغولات من 32.1 طن في 2022 إلى 21.5 طن في 2025، بعد أن بلغت 31.1 طن في 2021، ما يعكس انخفاضًا بنحو 33% خلال الفترة الأخيرة. ويرى التقرير أن هذا التراجع لا يعني ضعف الطلب على الذهب، بل إعادة توجيهه نحو منتجات مختلفة داخل السوق نفسه.
 

صعود السبائك
 

في المقابل، شهدت السبائك والجنيهات الذهبية قفزة كبيرة من 2.4 طن في 2021 إلى 30.3 طن في 2023، قبل أن تستقر عند مستويات مرتفعة تجاوزت 23 طنًا في 2025. ووفق البيانات، فإن هذا النوع من المشتريات ارتفع بأكثر من ثمانية أضعاف مقارنة ببداية الفترة محل الدراسة.
نقطة تحول 2023
سجل عام 2023 نقطة التحول الأبرز، حيث تجاوزت السبائك والجنيهات مشتريات المشغولات لأول مرة. واستمر هذا الاتجاه في الربع الأول من 2026، مع تسجيل 5.7 طن للسبائك مقابل 5.2 طن للمشغولات.
 

تغير سلوك المستهلك
 

قال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب»، إن المصريين لم يتخلوا عن الذهب لكنهم غيّروا طريقة الادخار، متجهين نحو الأدوات الأقل تكلفة في المصنعية والأكثر ارتباطًا بسعر المعدن الخام. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية كانا من أبرز أسباب هذا التحول.
 

دوافع اقتصادية واضحة
 

وأوضح أن السبائك والجنيهات أصبحت الخيار الأكثر جذبًا للمدخرين بسبب انخفاض المصنعية مقارنة بالمشغولات، ما يجعلها أكثر كفاءة كأداة استثمار. كما لفت إلى أن التضخم وتقلبات الأسواق العالمية عززا هذا الاتجاه.
استطلاع مرصد الذهب
وبيّن أن استطلاعًا شمل 521 تاجرًا أظهر أن 92.6% يرون أن العملاء باتوا يفضلون السبائك والجنيهات، وأنها تمثل نحو 88.9% من المبيعات مقابل 11.1% للمشغولات، ما يعكس اتساع الفجوة بين الادخار والاستهلاك.
 

سوق يعاد تشكيله
 

وأكد أن السوق المصرية تشهد إعادة تشكيل تدريجية في هيكل الطلب، دون تراجع في حجم الاهتمام بالذهب، بل في طريقة توزيعه بين الاستهلاك والادخار، مع استمرار المشغولات في تلبية الاحتياجات الاجتماعية مثل الزواج والمناسبات.
 

اتجاه مستمر
 

واختتم التقرير بأن التحول نحو الذهب الاستثماري أصبح سمة رئيسية في السوق المصرية، ومن المرجح استمراره خلال الفترة المقبلة مع استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

الذهب اسعار الذهب المجلس العالمى للذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الباحثة

8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية

خضراوات

الطماطم تنخفض مجددًا.. تعرف على أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق

توروب

رسميًا.. شوبير يعلن انتهاء علاقة توروب بالأهلي وتوقيع المخالصات

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية الأزهرية

بمشاركة 600 متابع.. الأزهر يطلق خطة متابعة موسعة لانتظام امتحانات الثانوية الأزهرية

جانب من الاجتماع

وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يجتمعان برؤساء فرق المتابعة للجان امتحانات الثانوية الأزهرية

جانب من اللقاء

مفتي الجمهورية يستقبل وفد الأكاديمية الدولية لفقه الحلال بماليزيا لبحث تعزيز التعاون المشترك

بالصور

علامة يظنها الكثيرون بسيطة.. خبير يحذر من عرض قد يكشف مرضا عصبيا قبل سنوات من تشخيصه

أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون

هل تسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال؟.. خبراء يوضحون

هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد