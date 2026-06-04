رئيس شعبة المحمول بالجيزة يدعو لحوار اقتصادي لبحث أسباب ارتفاع الأسعار وحماية صغار التجار

أكد محمد هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أهمية فتح حوار اقتصادي ومهني يضم جميع الأطراف المعنية بسوق الهواتف المحمولة، لبحث أسباب استمرار ارتفاع أسعار الأجهزة وآليات التسعير، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح المصنعين والتجار والمستهلكين، والحفاظ على استقرار السوق واستدامة نموه.

وأوضح الحداد أن شعبة تجار المحمول تتابع عن كثب التطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المحلي، وما يصاحبها من تساؤلات متزايدة حول أسباب استمرار ارتفاع أسعار الأجهزة رغم التغيرات التي شهدتها العديد من العوامل العالمية المؤثرة على تكلفة الإنتاج والتوريد.

مراجعة آليات التسعير

وأشار إلى أن السوق يتطلع إلى مزيد من الوضوح بشأن انعكاس المتغيرات العالمية على الأسعار المحلية، خاصة في ظل التحولات التي شهدتها تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد وأسعار المكونات الإلكترونية، وهو ما يستوجب إعادة تقييم أثر هذه المتغيرات على السوق المصرية، بما يضمن اتساق سياسات التسعير مع الواقع الاقتصادي الفعلي.



وأضاف أن الحوافز والمزايا التي قدمتها الدولة لدعم التصنيع المحلي تمثل عاملاً مهماً في تعزيز تنافسية السوق وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار السعري، وهو ما يترقبه العاملون بالقطاع والمستهلكون على حد سواء في ظل استمرار الزيادات السعرية.



حماية صغار التجار



وأكد رئيس الشعبة أن صغار التجار والموزعين يمثلون أحد الركائز الأساسية لمنظومة تجارة المحمول في مصر، وأن الحفاظ على استمرارية نشاطهم وقدرتهم على إدارة دورة رأس المال بكفاءة يعد ضرورة لضمان استقرار السوق واستمرار حركة التوزيع والتداول بمختلف المحافظات.

وأوضح أن تنامي التساؤلات بشأن وتيرة تحركات الأسعار وآليات احتسابها يعكس أهمية فتح نقاش اقتصادي يشارك فيه المصنعون والمستوردون والموزعون والتجار، بهدف الوصول إلى فهم مشترك للتحديات التي تواجه القطاع ووضع آليات أكثر وضوحاً لدعم استقراره.



شراكة لدعم السوق



وشدد الحداد على أن الشركات المصنعة والمصانع المحلية والعالمية العاملة بالسوق المصرية تمثل شريكاً رئيسياً في تطوير القطاع، مؤكداً أن تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار والإنتاج من جهة، واستقرار النشاط التجاري من جهة أخرى، يمثل هدفاً مشتركاً لجميع الأطراف.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على دعم شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة لكل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف مكونات السوق، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحفيز النمو والحفاظ على تنافسية قطاع الاتصالات في مصر.