محمد عبدالغفار: فرص قيادية وتدريبية جديدة لدعم صناعة الأثاث

أعلن محمد عبدالغفار، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، عن إطلاق برنامج التدريب الصيفي لطلاب كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتصميم، في إطار استراتيجية الغرفة لربط مخرجات التعليم باحتياجات الصناعة. ودعا الشركات العاملة بالقطاع إلى المشاركة في البرنامج من خلال توفير فرص تدريب عملية للطلاب تحت إشراف متخصصين، بما يسهم في اكتشاف المواهب الشابة وتأهيلها لسوق العمل.

وأكد عبدالغفار أن البرنامج يتيح للشركات الاستفادة من الأفكار الإبداعية للطلاب، وبناء قاعدة من الكفاءات المستقبلية، مع منح الشركات المشاركة شهادة شكر من الغرفة كشركاء تدريب معتمدين، فضلًا عن إمكانية استقطاب العناصر المتميزة للتوظيف بعد انتهاء فترة التدريب. ويستمر التسجيل للمشاركة في البرنامج حتى 20 يونيو 2026.

وفي سياق متصل، أكد عبدالغفار أن الغرفة فتحت باب التقدم لشغل منصب رؤساء الشعب النوعية المتخصصة، في خطوة تستهدف تعزيز دور الغرفة في تطوير الخدمات الفنية والتسويقية والتشريعية المقدمة لأعضاء القطاع، وتوسيع قنوات التواصل مع مختلف الأنشطة الفرعية المرتبطة بصناعة الأخشاب والأثاث.

وأوضح عبدالغفار أن الترشح متاح لأعضاء الجمعية العمومية الراغبين في العمل العام والمساهمة في تطوير القطاع، من خلال تقديم رؤى وخطط عمل تسهم في دعم تنافسية الصناعة وتنمية مختلف التخصصات.

وتشمل الشعب المتاحة: شعبة الأبواب الخشبية والنوافذ، وشعبة الأخشاب والخامات ومستلزمات الإنتاج، وشعبة الأثاث المنزلي، وشعبة الأثاث المكتبي، وشعبة الأثاث الفندقي والمشروعات، بالإضافة إلى شعبة الأثاث الخارجي.

وأشار إلى أن باب التقديم بدأ اعتبارًا من 2 يونيو 2026 ويستمر حتى 16 يونيو 2026، داعيًا جميع أصحاب الخبرات والكفاءات من أعضاء الجمعية العمومية إلى المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة بما يخدم مصالح القطاع ويعزز من قدرته على النمو والتوسع.