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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 4 يونيو 2026

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

انخفض سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 4 يونيو 2026، حيث انخفض سعر الجرام بالمتوسط 165 جنيها.

وهبط سعر الذهب عيار 21 من 6765 جنيها للجرام إلى 6600 جنيه الآن.

جاء ذلك بعد أن أدى تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية، في حين ‌يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية.

وانخفض سعر الذهب عالميا دون مستوى الـ 4500 دولار مسجلا الآن 4443 دولارا للأوقية.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وتقرير التوظيف يوم ⁠الجمعة؛ لتقييم مسار السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ورغم أن الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم؛ فإنه يميل ⁠إلى فقدان جاذبيته عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة نظرا لكونه لا يدر عائدا.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الخميس 4-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4443 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5657 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6600 جنيه دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7543 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 52.800 جنيه.

سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب عيار 18 بورصة الذهب مباشر

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