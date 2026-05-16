محامي فتاة كومباوند الجيزة يكشف تفاصيل المشاجرة بسبب الكلاب ومنعها من دخول شقتها

قال أكرم أبو بكر محامي فتاة الكلاب في كومباوند الجيزة إن الأزمة بدأت بسبب اعتراض بعض السكان على إطعام الكلاب داخل محيط العمارة موضحا أن هناك خلافات نشبت بعد الحديث عن تركيب بوابة حديدية بتكلفة وصلت إلى 100 ألف جنيه وطلب جمع أموال من السكان للمشاركة في التكلفة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج اليوم هنا القاهرة المذاع على قناة مودرن أم تي في مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي أن بعض السكان رفضوا دفع أي مبالغ قبل معرفة الجهة التي ستذهب إليها الأموال مؤكدا أن موكلته تعرضت لمنعها من دخول شقتها بعد رفضها دفع المبالغ المطلوبة.

وأوضح أن الفتاة استعانت به بعد تصاعد الأزمة مؤكدا أن شهود العيان وأفراد الأمن كانوا موجودين وقت الواقعة وشاهدوا تفاصيل المشاجرة مشيرا إلى أن إحدى السيدات اعتدت على موكلته وتسببت في إصابتها ونزيفها.

وأكد محامي الفتاة أنهم حرروا محضرا بالواقعة وتوجهوا إلى قسم الشرطة كما تم إعداد تقرير طبي بالإصابات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الواقعة داخل الكومباوند.