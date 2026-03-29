جولة مفاجئة لمحافظ أسوان بوحدة "الخزان غرب" لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل

قام المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بزيارة مفاجئة لوحدة صحة أسرة "الخزان غرب" لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أبرز ما جاء في الجولة:

نبض الشارع: حرص المحافظ على التحدث مع المواطنين المترددين على الوحدة لقياس مدى رضاهم عن مستوى الخدمة، وسهولة إجراءات الكشف، وفترات الانتظار.

توعية المنتفعين: وجّه إدارة "رضا المنتفعين" باستغلال وقت انتظار المرضى لتوعيتهم بآليات الحجز الإلكتروني، وكيفية الاستفادة القصوى من خدمات التأمين الصحي الشامل.

جولة ميدانية

توفير النواقص: كلّف بحصر فوري لجميع الأدوية غير المتوفرة بالصيدلية (والتي تخدم حوالي 19 ألف مواطن) لمخاطبة هيئة الرعاية الصحية لتوفيرها فوراً، مع التوجيه بتأمين أدوية الأمراض المزمنة لتكفي المرضى لمدة شهرين.

سلامة المخزون: شدد على ضرورة التخزين الآمن لكافة المستلزمات الطبية لضمان جودتها وصلاحيتها.

رسالة المحافظة:

"الهدف من الزيارات المفاجئة ليس تصيد الأخطاء أو توقيع العقوبات، بل الوقوف على التحديات الواقعية ووضع حلول فورية لها، ليعقب ذلك تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل شفافية لضمان الانضباط."

وفي ختام جولته، استمع المحافظ إلى مطالب عدد من الأهالي حول بعض مشاكلهم خارج مجال الرعاية الصحية، ووجّه الأجهزة التنفيذية بسرعة دراستها وتلبيتها وفقاً للإمكانات المتاحة.